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Covid-19 ile mücadele ekibi görev başında!

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, koronavirüse karşı ilk günden beri ilçenin tüm kamusal alanlarında gece gündüz demeden çalışan temizlik işleri personeliyle bir araya geldi.

25.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:27
Covid-19 ile mücadele ekibi görev başında!

Virüse karşı dezenfektan kabini ve özel ekipmanlarıyla üst düzey güvenlik önlemi alınan personel, görev öncesi Başkan Kılıç'la moral buldu.Özverili çalışmalarından dolayı ekibi kutlayan Kılıç, " Buca 'nın kahramanlarını gururla alkışlıyorum" dedi.

Türkiye 'de koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, Buca Belediyesi ekipleri sahada gece gündüz çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında belediye personelinin büyük bölümü faaliyetlerine evden veya dönüşümlü çalışarak sürdürürken, kentin temizliği ve dezenfektesi için Buca sokaklarında gece gündüz demeden çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan Covid-19 ile mücadele ekibi için özel önlemler alındı.

TEPEDEN TIRNAĞA KORUMA KALKANI

510 binlik nüfusun can güvenliğini sağlamak için sokaklarda koronavirüsle mücadele eden ekip için Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın talimatıyla özel koruyucu önlemler alındı. Virüse karşı özel olarak getirilen tulum, maske, eldiven ve gözlüğü giyen personel, sokaklarda yaptığı temizlik faaliyetlerinde hiçbir şekilde virüse temas etmeden çalışmasını gerçekleştirebiliyor.

ÖZEL DEZENFEKTE KABİNİ

Personelin mesai sırasında koronavirüse karşı izolasyonu ekipmanlarla sağlanırken mesai giriş çıkışında ise BUCAMAR tarafından hazırlanan özel dezenfekte kabiniyle ikinci bir güvenlik önlemi alındı. Personelin göreve başlamadan ve görev sonrasında içine girdiği kabin, virüse karşı etkili olan dezenfektanı personelin üzerine sıkarak olası bir virüsün yok edilmesini sağlıyor.

GURURLA ALKIŞLIYORUM

Çalışmalarını aralıksız sürdüren temizlik işleri personelini ziyaret eden Başkan Kılıç, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekibi tebrik etti. Şu ana kadar aldıkları önlemlerle personellerinde koronavirüs vakasına rastlanmamasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Kılıç, "Virüsün Türkiye'de görülmesinden önce başlatmış olduğumuz çalışmalar, katlanarak devam ediyor. Hemşehrilerimizn can güvenliği için yüzlerce personelimiz gece gündüz demeden canını dişine takarak çalışmaya devam ediyor.Tüm dünya için böylesine kritik gündemlerde kahramanlar her zaman canından önce başkasının canını düşünerek çalışanlar olmuştur. Bizim ekiplerimiz de aynı özveriyle çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Aldığımız önemlerle onların ve hepsinden önemlisi ailelerinin can güvenliğini sağlamak da bizlerin görevidir. İlk günden beri saha ekiplerimiz başta olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimi, Buca'nın kahramanlarını gururla alkışlıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Erhan Kılıç, Koronavirüs, Türkiye, Buca, Güncel

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