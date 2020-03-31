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Covid-19 ile mücadele için belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı engeli

Covid-19 salgını İçişleri Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye arasında yardım kampanyası polemiğinin yaşanmasına neden oldu.

31.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:44
Covid-19 ile mücadele için belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı engeli
Covid-19 salgını İçişleri Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye arasında yardım kampanyası polemiğinin yaşanmasına neden oldu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında belediyelerin başlattıkları yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile engellendi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Ankara, Dünya
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