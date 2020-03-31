Covid-19 ile mücadele için belediyelerin başlattığı yardım kampanyalarına İçişleri Bakanlığı engeli
Covid-19 salgını İçişleri Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye arasında yardım kampanyası polemiğinin yaşanmasına neden oldu.
31.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:44
Covid-19 salgını İçişleri Bakanlığı ile Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin de aralarında bulunduğu birçok belediye arasında yardım kampanyası polemiğinin yaşanmasına neden oldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında belediyelerin başlattıkları yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile engellendi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında belediyelerin başlattıkları yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelge ile engellendi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İstanbul, Ankara, Dünya