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Covid 19 ile Mücadelede Korku ve Stresin Bağışıklık Sistemine Etkileri Neler?

Dr. Serdar Savaş Covid 19 ile mücadelede korku ve stresin bağışıklık sistemine etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04







Dr. Serdar Savaş Covid 19 ile mücadelede korku ve stresin bağışıklık sistemine etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.






Savaş, 'Stres ve korku bağışıklık sistemini düşürür, korkmak yerine önlem almak gereklidir' dedi.

Covid 19 ile Mücadelede Korku ve Stresin Bağışıklık Sistemine Etkileri Neler?

Kaynak: Wise.tv

Etiketler: Serdar Savaş, Koronavirüs, Sektörel, Ekonomi
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