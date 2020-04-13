Covid 19 ile Mücadelede Korku ve Stresin Bağışıklık Sistemine Etkileri Neler?
Dr. Serdar Savaş Covid 19 ile mücadelede korku ve stresin bağışıklık sistemine etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
13.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:04
Dr. Serdar Savaş Covid 19 ile mücadelede korku ve stresin bağışıklık sistemine etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Savaş, 'Stres ve korku bağışıklık sistemini düşürür, korkmak yerine önlem almak gereklidir' dedi.
Kaynak: Wise.tv
Etiketler: Serdar Savaş, Koronavirüs, Sektörel, Ekonomi