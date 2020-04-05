Covid-19: İngiltere'de bahçe ve sokaklar spor salonuna dönüştü
Londra’da bir sokakta aynı evden çıkan kişiler sosyal mesafeye uyarak da birlikte spor yapılabileceğini gösterdi.
05.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:17
Başkent Londra 'da çok sayıda kişi evlerinin bahçelerine çıkarak spor yapmaya başladı. Bazıları da hemen evlerinin önlerindeki sokaklara çıktı. Londra'da bir sokakta aynı evden çıkan kişiler sosyal mesafeye uyarak da birlikte spor yapılabileceğini gösterdi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Londra, Dünya