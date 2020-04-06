Covid-19: İtalya'nın Lombardia bölgesinde artık insanlar sokağa maskesiz çıkamayacak
İtalya'da Covid-19'un en çok etkiliği Lombardia bölgesi yetkilileri yeni düzenlenen maske yasasını dün duyurdu. Yeni yasaya göre Milano ve çevresinde insanlar sokağa maskesiz çıkamayacak.
06.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:04
Ülkedeki maske yetersizliğine rağmen yetkililerin aldığı karar sonrası insanlar bugün Milano sokaklarında maskeler ile görüntülendi. Maske bulamayanların ise şal ve atkı ile solunum yollarını koruduğu gözlendi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Milano, İtalya, Dünya