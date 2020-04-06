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Covid-19: İtalya'nın Lombardia bölgesinde artık insanlar sokağa maskesiz çıkamayacak

İtalya'da Covid-19'un en çok etkiliği Lombardia bölgesi yetkilileri yeni düzenlenen maske yasasını dün duyurdu. Yeni yasaya göre Milano ve çevresinde insanlar sokağa maskesiz çıkamayacak.

06.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:04
Covid-19: İtalya'nın Lombardia bölgesinde artık insanlar sokağa maskesiz çıkamayacak
Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yoğun görüldüğü İtalya 'da, Lombardia bölgesi yetkilileri dün yeni maske yasasını duyurdu. Yeni yasaya göre bölgede yaşayan insanlar, evden çıkarken maske takmak, ağız ve burun bölgesini korumak zorunda.

Ülkedeki maske yetersizliğine rağmen yetkililerin aldığı karar sonrası insanlar bugün Milano sokaklarında maskeler ile görüntülendi. Maske bulamayanların ise şal ve atkı ile solunum yollarını koruduğu gözlendi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Milano, İtalya, Dünya
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