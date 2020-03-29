Covid-19: Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi iyileştiğini duyurdu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.
29.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:44
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 tedavisinin tamamlandığını ve iyileştiğini duyurdu.
İyileştiğini cumartesi günü sosyal medyada paylaştığı bir video ile açıklayan Trudeau, doktorundan onay aldığını söyleyerek "Çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
İyileştiğini cumartesi günü sosyal medyada paylaştığı bir video ile açıklayan Trudeau, doktorundan onay aldığını söyleyerek "Çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Justin Trudeau, Koronavirüs, Kanada, Dünya