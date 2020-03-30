Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor
Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor View on euronews.
30.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:58
Covid-19 karantinasındaki İtalyanlar 'evde sinema' keyfi ile moral buluyor View on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Dünya