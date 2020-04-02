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Covid-19 Kız İsteme Merasimini Video Görüşmelerine Taşıdı

Covid-19 nedeni ile evde kalan milyonlarca kişi sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kurallarına oldukça dikkat ediyor.

02.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Covid-19 Kız İsteme Merasimini Video Görüşmelerine Taşıdı
Covid-19 nedeni ile evde kalan milyonlarca kişi sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe kurallarına oldukça dikkat ediyor. Bu kapsamda daha öncesinde evlilik gibi bazı resmi işlemlerin video görüşmesi ile yapıldığına şahit olmuştuk. Nitekim benzer bir olay da kız isteme için geçerli oldu. İşte detaylar!

Canlı Bağlantı ile Kız İstediler

İngiltere 'de yaşayan Cevahir Çınkır İstanbul'da yaşayan Melike Işıklar ile evlenmek istediği için bu ay ailesi ile birlikte kız istemeye gidecekti. Daha öncesinden yapılan planlar çarşıya uymadı ve virüs nedeni ile kız istemeye gidilemedi.

Bu sorunun önüne geçmek için başka bir yol arayan Çınkır ailesi, kız isteme işini video görüşmesi ile halletmeye karar verdi.

Oğluna canlı bağlantı sırasında kız isteyen baba Rüştü Çınkır, "Koronavirüs dolayısıyla yüz yüze olamayacağına karar verdik. Çünkü kız istemeye buradan kalabalık bir grup halinde gidecektik. Bunu yapamayınca çocuklarımızın da isteğiyle WhatsApp üzerinden kız istemeyi uygun gördük. Daha önceden alınmış bir karar değil, aniden gerçekleşen bir karardı. Oğluma bu şekilde kız isteyeceğimi rüyamda görsem inanmazdım." dedi.

Melike Işıklar da konu hakkında "Bütün korunma şartlarını yerine getirip kendi aracımızla Manisa'ya gittik. Ailelerimizin de rızasıyla telefonda canlı görüntüyle istemeyi gerçekleştirdik, daha sonra da kendi aramızda yüzük taktık. Gönül böyle olmasını istemezdi ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak daha önemliydi bizim için. O yüzden bu şekilde yaptık." ifadelerine yer verdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji
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