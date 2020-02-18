Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 1873'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1873'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 73 bin 335'e yükselirken; 12 bin 803 kişi de tedavi edildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Tayvan 'da 2 kişi de daha virüs saptanmasıyla birlikte Covid-19 vaka sayısı 22'ye yükseldi.

Virüs kapan kişilerden birinin 80'lerinde bir kadın olduğu ve diğerinin de 30'larında bir adam olduğu belirtilirken, bu 2 kişinin de Tayvan'da 19'uncu virüs vakası olan ve aynı zamanda virüs nedeniyle ölen ilk kişinin akrabası olduğu açıklandı.

Tayvan'daki 19'uncu vaka 60'larında bir taksi şoförüydü ve 15 Şubat'ta zatürre ve septisemiden (kan zehirlenmesi) hayatını kaybetti. Taksi şoförünün daha önceden bir akrabasının virüsü kapmış olduğu da haberde belirtildi.

Ayrıca yetkililerin, bu 4 vakayla yakın temasta bulunmuş 181 kişi tespit ettiği ve enfeksiyonun kaynağını araştırdıkları belirtildi.

HASTANE MÜDÜRÜ DE ÖLDÜ

Wuhan Hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.