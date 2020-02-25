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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2699'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 699'a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 80 bin 147'ye yükselirken; 27 bin 668 kişi de tedavi edildi.

25.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:43Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2699'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 699'a, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 80 bin 147'ye yükselirken; 27 bin 668 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 787 arttı.

Virüs, Çin anakarası dışında ve İran'da da hızla yayılmaya başladı. İtalya'da dün 4 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kişilerin 60 yaş üzeri kişiler olduğu ve bu kişilerin diğer hastalıklara da sahip oldukları belirtilirken; İtalya'da toplam ölü sayısı 7'ye yükseldi. Öte yandan, dün sabah saatlerinde 157 olan vaka sayısı 229'a çıktı. İran'da ise 61 vakanın bulunduğu, 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya

Kaynak: DHA

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