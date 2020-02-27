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Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2801'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 801'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 82 bin 164'e yükselirken; 32 bin 897 kişi de tedavi edildi.

27.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:59Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2801'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 801'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 82 bin 164'e yükselirken; 32 bin 897 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1162 arttı.

Covid-19'un Çin dışında en hızlı yayıldığı ülkelerden İtalya'da, virüs nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 453 kişide ise virüs teşhis edildiği belirtildi. Diğer ülke 'da ise 139 vakanın bulunduğu, 19 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. İran, vaka sayısına göre ölüm oranının en yüksek olduğu ülke olarak görülüyor.



Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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