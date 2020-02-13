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Covid-19: Koronavirüs'ten Hubei'de bir günde ölenlerin sayısı 242 ile son rekorun iki katına çıktı

Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde 12 Şubat Çarşamba günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

13.02.2020 03:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 03:20Covid-19: Koronavirüs'ten Hubei'de bir günde ölenlerin sayısı 242 ile son rekorun iki katına çıktı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 olarak adlandırdığı koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in eyaletinde 12 Şubat günü bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

En son Pazartesi günü bir günde ölenlerin sayısı 108 olarak açıklanmıştı; en son açıklanan 242 sayısı, bu rakamın iki katından da fazla.

Virüsün görüldüğü yeni vaka sayısı ise 14.840 olarak açıklandı.

Hubei eyaletinin sağlık komisyonundan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre rakamın bu derece yükselmesinin sebebi, yeni klinik yöntemlerle hesaplamaların yapılmaya başlanması. Böylece bu klinik yöntemlere göre virüsün tespit edildiği vakalar da sayı olarak eklenmeye başladı.

Piyasalar sert tepki verdi

Açıklanan son rakamların bu kadar yüksek olması, piyasaların da sert tepki vermesine yol açtı.

Japonya piyasaları düşüşle açılırken Avustralya doları, Japonya'nın para birimi yen, ABD hisse senetlerinin vadelilerinde değer kaybı yaşandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Çarşamba, Hubei, Dünya
BBC


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