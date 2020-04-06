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Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisi ve izni olmadığı halde internet üzerinden dezenfektan satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi.

06.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:22
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza yağdı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yetkisi ve izni olmadığı halde internet üzerinden dezenfektan satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Ayrıca ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile getirilen yasaklama ve kısıtlama kurallarına uymayan 2 iş yeri ve 17 şahsa idari para cezası uyguladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Covid-19 (Korona virüs) salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler ile getirilen yasaklama ve kısıtlama kurallarına uymayan 2 iş yeri ve 17 şahsa toplam 25 bin 186 TL idari para cezası uyguladı.

75 bin TL değerinde kimyasal dezenfektan ham maddesi ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yetkisi ve izni olmadığı halde internet üzerinden dezenfektan satışı yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 75 bin TL olan 29 bin 550 gram toz katkısız kimyasal şekilde dezenfektan ham maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Koronavirüs, 3. Sayfa
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