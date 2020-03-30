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Covıd-19'la mücadeleye Sabancı Holding'den 10 ton yeni nesil dezenfektan desteği

Sabancı Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışladı. Yapılan bağışla, 1,5 milyon metrekarelik bir alan dezenfekte edilebilecek.

30.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:02
Covıd-19'la mücadeleye Sabancı Holding'den 10 ton yeni nesil dezenfektan desteği

Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve uygulandığı ortamda bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ürünüyle, sağlık emekçilerinin iş gücü yükünün hafifletilmesi mümkün olacak.

Geliştirme çalışmaları Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Yusuf Menceloğlu liderliğinde, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Nanoteknoloji laboratuvarlarında yapılan Antimic, korona virüsün de aynı familyadan geldiği SARS'a karşı etkili olduğu kanıtlanan hammaddeyle üretildi. Patenti Sabancı Üniversitesi'ne ait olan Antimic, Sağlık Bakanlığı tip 2 ruhsatına sahip. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak ağır metal ve kalıcı toksik kimyasallar içermeyen, su bazlı ve uygulandığı yüzeyde kalıcılığı olan geniş spektrumlu Antimic, yaşam alanlarında ve giysilerde oluşturduğu çok ince, camsı ve elastik koruyucu tabakası ile konforlu koruma sağlıyor. Bu örtü bakteri ve virüslerin ortamda tutunmasını engelliyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Sabancı Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel

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