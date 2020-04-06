CoVid-19 mücadelemizde hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına destek verin

TÜSAD Genel Sekreteri Doç. Dr. Nilgün Yılmaz Demirci, doktor, hemşire, ebe ve diğer tüm sağlık personeline verilecek en büyük desteğin evde kalmak ve kurallara uymak olduğunu belirtirken bunun CoViD-19'la mücadelede önemli bir rolü bulunduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kuruluşu olan 7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanıyor. Küresel sağlık bilinci oluşturulmasını amaçlayan bu özel günde bir açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), koronavirüs (CoViD-19) salgının sürecinde hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına verilecek desteğin önemine dikkat çekti.

TÜSAD Genel Sekreteri Doç. Dr. Nilgün Yılmaz Demirci, bu özel günün "Sağlık çalışanları ile dayanışmaya" odaklandığını ve her yıl ayrı bir tema ile kutlandığını hatırlattı. DSÖ'nün Florence Nightingale'in hemşirelik alanına yaptığı katkılar ve doğumunun 200'üncü yılı olması nedeniyle 2020'yi "Hemşire ve Ebe Yılı' ilan ettiğini belirten Demirci, olağanüstü bir sürecin yaşandığı bu dönemde bu temanın daha da anlam kazandığını dile getirdi. Demirci, bu konuda şunları dile getirdi:

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖZVERİ İLE MÜCADELE EDİYOR

Dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de hayatımızın odağına yerleşen CoViD-19 salgın sürecinde sağlık çalışanları, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye, ön safta mücadeleye devam ediyor.

Hemşireler ve ebeler, sağlık işgücünün yarısından fazlasını oluştuyor ve doğumdan ölüme kadar insanların yaşamı boyunca hastalıkların önlenmesi ile tedavi, rehabilitasyon ve palyatif bakıma kadar her alanda hizmet sunuyor. Bu doğrultuda ve içinde bulunduğumuz zorlu şartlarda DSÖ, Dünya Sağlık Günü 2020, "Hemşireleri ve ebeleri destekleyin" sloganı altında kaliteli sağlık ve sosyal bakım sağlamada hemşire ve ebelerin oynadıkları hayati rol üzerine bir ışık tutmayı amaçlıyor.

BAŞARILI MÜCADELE İÇİN DAYANIŞMA ŞART

CoViD-19 nedeni ile hepimiz belirsiz ve sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. CoViD-19, hafif hastalıktan ağır hastalığa kadar değişkenlik gösterebiliyor. Yaşlılar ve daha önceden diyabet, kalp ya da akciğer hastalığı gibi sağlık problemleri olanlar ve sağlık çalışanları enfeksiyona yakalanma açısından yüksek riskli grup olarak kabul ediliyor.

Salgınla mücadelede başarı sağlanabilmesi için sağlık çalışanlarının korunması, gerekli kontrollerinin yapılması, kişisel koruyucuların eksiksiz temin edilmesi ve kullanılmasının kontrol edilmesi ve esnek çalışma düzeni ile desteklenmesi büyük önem taşıyor.

Bu süreci ruhsal ve bedensel olarak en az zararla atlatmak için tüm halkımızın ve sağlık çalışanları ile dayanışma içinde olması büyük önem taşıyor. Bu süreçte en büyük dayanışma "evde kalın" çağrısına uymak, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan izolasyon kurallarına maksimum düzeyde dikkat etme, kalabalık ortamlara mümkünse girmemek, girilmesi gereken durumlarda da mutlaka maske takılması olacaktır. Bununla birlikte bağışıklık sisteminin düzgün çalışabilmesi için düzgün beslenmeye, uyku düzenine ve ev içi egzersizlere dikkat edilmelidir.

Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri olan doktor, hemşire, ebe ve diğer tüm sağlık personelleri ile birlikte, dayanışma içinde, paylaşarak ve yardımlaşarak dün olduğu gibi bugün de pek çok şeyi başarmak mümkün. TÜSAD olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızı her konuda bilgilendirmeye, ışık tutmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Bültenler