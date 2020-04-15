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Covid-19 Mutasyon Geçirdi! İşte Mutasyonun Olası Sonuçları

SARS-CoV-2 ile ilgili çalışmalar, virüsün diğer virüslere nazaran daha yavaş mutasyon geçirdiğini işaret ediyordu.

15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
Covid-19 Mutasyon Geçirdi! İşte Mutasyonun Olası Sonuçları
SARS-CoV-2 ile ilgili çalışmalar, virüsün diğer virüslere nazaran daha yavaş mutasyon geçirdiğini işaret ediyordu. Bilim insanları tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Covid-19 mutasyon geçirdi. Peki bu ne anlama geliyor?

Covid-19 Mutasyona Uğradı

Temel olarak tüm virüsler zamanla mutasyon geçirir ve değişir. Salgının başlangıcından bu yana binlerce uzman ve araştırmacı yeni tip koronavirüsün yayılımını izliyor. Bir süredir elde edilen veriler kapsamında Covid-19 virüsü, grip gibi diğer solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüslere göre daha yavaş mutasyon geçiriyor.

Newsweek aracılığı ile açıklama yapan bilim insanları, yeni tip koronavirüsün kayda değer ilk mutasyonu geçirdiğini belirtti.

"SARS-CoV-2 virüsünün nispeten düşük bir mutasyon oranına sahip olduğunu doğruladık fakat aynı zamanda farklı virülans ve bağışıklık özelliklerine sahip yeni mutasyonun ortaya çıktığını çoktan kanıtladık."

"Küçük mutasyonlar tüm virüslerde beklenebilir. Bu çalışmadaki rapor görünüşe göre virüsün insan hücresindeki ACE2'ye tutunmasının azaldığını yani daha az enfeksiyon potansiyeli taşıyabileceğini gösteriyor. Fakat bu tekil bir araştırma olduğundan aşı çalışmalarının yararsız olacağı anlamına gelmek zorunda değil."

Virüsler insan vücudunda yaşama isteği gösterdiği için zamanla daha az zararlı bir yapıya bürünebilme potansiyeline sahiptir. Nitekim ACE2 reseptörlerine tutulumun azaldığının tespit edilmesi, virüsün enfeksiyon oluşturma ihtimalinin düştüğünü işaret ediyor. Tabii uzmanların da vurguladığı gibi bu tekil araştırmanın her noktada geçerli olacağı ya da bekleneni sunacağına dair bir araştırma şu an için mevcut değil.

Tabii bunun tersi durumlar da mevcut olabilir. Nitekim viral mutasyonlar virüsün yayılım hızı ve bulaşma yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu, muhtemelen, normalde hayvandan hayvana geçen bu virüsün insanlara nasıl geçtiğini anlamamızda basit bir yol olabilir.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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