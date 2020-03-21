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Covid-19 nedeniyle Darülaceze 14 gün boyunca kapandı; alınan önlemler neler, sakinler ne düşünüyor?

Koronavirüs ile ilgili Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul’da ayda 10 bin ziyaretçisi olan yaşlı bakım evi Darülaceze, 14 gün boyunca kapılarını ziyaretçilere kapattı.

21.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:14
Covid-19 nedeniyle Darülaceze 14 gün boyunca kapandı; alınan önlemler neler, sakinler ne düşünüyor?
Tüm dünyaya hızlıca yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili Türkiye de önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar 100 binden fazla insana bulaşan ve ülkelerin karantinaya alınmasına neden olan bu virüsün 60 yaş üstü insanlara daha çok etki ettiği ve bu yaş grubu için ölüm oranının daha fazla olduğu gözlemlendi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Türkiye, Dünya

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