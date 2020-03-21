Covid-19 nedeniyle Darülaceze 14 gün boyunca kapandı; alınan önlemler neler, sakinler ne düşünüyor?
Koronavirüs ile ilgili Türkiye'de önlemler alınmaya devam ediyor.
21.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:24
Koronavirüs ile ilgili Türkiye 'de önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul 'da ayda 10 bin ziyaretçisi olan yaşlı bakım evi Darülaceze , 14 gün boyunca kapılarını ziyaretçilere kapattı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Darülaceze, İstanbul, Türkiye, Dünya