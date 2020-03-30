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Covid-19 nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarih belli oldu: 23 Temmuz-8 Ağustos 2021

30.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:44
Covid-19 nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek
Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarihler 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 olarak belirlendi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), internet sitesinden yaptığı açıklamada IOC, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi ve Japonya hükümet temsilcilerinin, olimpiyatların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesini kararlaştırdığı belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Tokyo, Dünya
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