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Covid-19: Ölenlerin sayısının bine yaklaştığı New York'ta mağazalar yağmalamaya karşı önlem alıyor

Geçen hafta Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Manhattan kentinde dünyaca ünlü markaların mağaza vitrinlerini boşalttığı, bazılarının da vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla korumaya aldığı görüldü

29.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:44
Covid-19: Ölenlerin sayısının bine yaklaştığı New York'ta mağazalar yağmalamaya karşı önlem alıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

Geçen hafta salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve ölenlerin sayısının bine yaklaştığı New York eyaletinin Manhattan kentinde dünyaca ünlü markaların mağaza vitrinlerini boşalttığı, bazılarının da vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla korumaya aldığı görüldü.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, New York, Dünya

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