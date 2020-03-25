Covid-19 önlemleri ABD'ye yaşa dışı göçü yarı yarıya azalttı
Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerin Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılan yasa dışı geçişleri yarı yarıya azalttığı açıklandı
25.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:47
Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerin Meksika 'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yapılan yasa dışı geçişleri yarı yarıya azalttığı açıklandı.
ABD hükümetinden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınır politikalarında yapılan katı değişiklikler sonrası ülkeye kaçak göçmen akışı azaldı.
ABD hükümetinden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınır politikalarında yapılan katı değişiklikler sonrası ülkeye kaçak göçmen akışı azaldı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Meksika, Dünya