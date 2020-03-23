Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Covid-19 önlemleriyle altın ve petrol düştü - Ekonomi

Covid-19 önlemleriyle altın ve petrol düştü

Küresel düzeyde hükümetlerin, Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkmayı ve seyahatleri sınırlandırmalarına bağlı olarak ortaya çıkan talep daralmasıyla petrol fiyatları düştü.

23.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:35
Covid-19 önlemleriyle altın ve petrol düştü

Küresel düzeyde hükümetlerin, Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkmayı ve seyahatleri sınırlandırmalarına bağlı olarak ortaya çıkan talep daralmasıyla petrol fiyatları düştü. Dünyanın en büyük merkez bankalarının koordinasyon içinde ekonomiyi destekleme girişimlerine karşın, artan tecrit uygulamaları nedeniyle piyasalarda nakde yönelim altın fiyatlarını da düşürdü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 3.48 düşüşle 26.04 dolara kadar gerilerken, ABD hafif petrolü de yüzde 1.90 düşüşle 24.80 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.41 artışla 12.61 dolardan,

altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,493.81 dolardan,

bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

platin, yüzde 1.91 artışla 625.72 dolardan ve

paladyum yüzde 0.59 artışla 1,665.32 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, dolardaki tırmanışın da etkisiyle gram altın fiyatı 315 liraya, çeyrek altın 518 liraya, Cumhuriyet altını da 2,132 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ekonomi
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Ekonomi
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak Ekonomi
Migros, dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek için bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG’ye geliyor Ekonomi
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı Ekonomi
Koronavirüs tedbiri kapsamında kamuya da uzaktan çalışma imkanı tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların mesai saatleri değişti
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Ekonomi
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Ekonomi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Ekonomi 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor - Ekonomi Antiviral özellikli 'sıvı kaynak tuzu' ilk kez Almanya'ya ihraç edilecek - Ekonomi Ziraat Bankası koronavirüs tedbirlerini devreye aldı - Ekonomi SunExpress ülkesine ulaştırılan turist sayısını açıkladı - Ekonomi Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum - Ekonomi Son Dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek - Ekonomi "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor - Ekonomi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek - Ekonomi
Loading