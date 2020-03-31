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Covid-19 raporu: 11 Avrupa ülkesi mercek altına alındı; Belçika'da önlemler 560 hayat kurtardı

İngiltere'de Imperial College London, koronavirüs ile mücadele kapsamında 11 Avrupa ülkesini mercek altına aldı.

31.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:59
Covid-19 raporu: 11 Avrupa ülkesi mercek altına alındı; Belçika'da önlemler 560 hayat kurtardı
İngiltere 'de Imperial College London, koronavirüs ile mücadele kapsamında 11 Avrupa ülkesini mercek altına aldı.

Araştırmaya göre Belçika 'da, hükümetin aldığı önlemler sayesinde en az 560 kişinin hayatının kurtulduğu tespit edildi. Tahminlerin durum değişikliğinden dolayı 160 ila bin 500 kişi arasında olabileceği belirtiliyor.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: İngiltere, Belçika, Avrupa, Dünya
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