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Covid-19: Romanya'da rahiplerin cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması tepki topladı

Bütün dünyada Covid-19 salgını giderek yayılırken, Romanya’da Ortodoks rahiplerin Cluj kentindeki ayinde sıraya giren cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması ülkede büyük tepki topladı

25.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:02
Covid-19: Romanya'da rahiplerin cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması tepki topladı
Bütün dünyada Covid-19 salgını giderek yayılırken, Romanya 'da Ortodoks rahiplerin Cluj kentindeki ayinde sıraya giren cemaati kutsarken herkes için aynı kaşığı kullanması bu ülkede büyük tepki topladı.

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerde, Covid-19 tehlikesi ülkede artarken rahipler sorumsuzlukla suçlandı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Romanya, Dünya

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