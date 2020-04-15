Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Covid-19 Salgını Amazon Hisselerini Uçuşa Geçirdi!

Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca kişi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına e-ticaret platformlarına yöneldi.

15.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:53
Covid-19 Salgını Amazon Hisselerini Uçuşa Geçirdi!
Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca kişi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına e-ticaret platformlarına yöneldi. Amazon bu süreçte en çok tercih edilen şirketlerden birisi oldu ve Amazon hisseleri de bu talepten payını aldı.

Amazon Hisseleri Ne Kadar Oldu?

Market alışverişlerinin dahi çevrim içi yapıya dönmeye başladığı günümüzde pek çok kişi ihtiyaçlarını karşılamak adına çevrim içi alışveriş sitelerine yöneliyor. Covid-19 ile birlikte ani bir talep artışı ile karşılaşan Amazon, bu taleple başa çıkabilmek adına binlerce kişiyi işe alacağını duyurmuştu.

Bu açıklamaların ve artan talebin ardından Amazon'un hisse senedi değeri 16 Mart tarihinde 1,689 dolar seviyesinde gezinirken 15 Nisan tarihi itibarıyla 2,249 dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu artışla birlikte şirketin hisse senedi değerleri şimdiye kadarki en değerli seviyesine ulaştı.

Amazon'un hisse senedi değerlerinde yaşanan bu artış Jeff Bezos için de servet artışına yol açtı. Bezos'un serveti 24 milyar dolar artış göstererek 138 milyar dolar oldu. Bezos, bu servetle birlikte en zengin insan unvanını pekiştirdi ve ikinci sıradaki Bill Gates'e yaklaşık 35 milyar dolar fark attı.

Peki siz bu gelişme hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Amazon, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Haberler
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay’da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Haberler
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi’ye attı Haberler
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
Haberler ›› Teknoloji ››Covid-19 Salgını Amazon Hisselerini Uçuşa Geçirdi! - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

18:56: Muğla'da itfaiye erleri yangından etkilenen yavru kedileri suni teneffüsle kurtardı - Haberler 18:56: Yeni Zelanda'da başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında yüzde 20 kesinti - Haberler 18:56: Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı - Haberler 18:54: Eski eşini kaçırıp ölümle tehdit eden şahıs saklandığı konteynerde yakalandı - Haberler 18:53: Çernobil'deki Radyoaktif Toz Türkiye'yi Etkileyecek Mi? - Haberler 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti