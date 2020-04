Covid-19 salgını çiçeklere olan ilgiyi artırdı

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da yeni tip (Covid-19) Korona virüsü tedbirleri kapsamında yetkililerin 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar evlerinin balkonunda çiçek yetiştirmeye yöneldi.Afyonkarahisar'da baharın gelmesiyle birlikte ve yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yetkililerin 'Evde kal çağrısına uyan vatandaşlar boş vakitlerini geçirebilmek için farklı uğraşlar içine girdi. Bu çerçevede baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar evinin balkonunda çiçek yetiştirmeye başladı. Çiçek satışlarında normal dönemlere göre ciddi derece artış olduğunu ifade çiçekçiler, bu dönemde hiç yaşamadıkları kadar yoğunluk yaşadıklarını söyledi.Yoğun günler geçiriyoruzYıllardır çiçek, fidan ve peyzaj işiyle uğraşan Selahattin Bayramoğlu, salgın nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını bu kapsamda da işlerinin ciddi derecede arttığını söyledi. Evlerine kapanan kişilerin özellikle çiçek yetiştirmeye yöneldiğini kaydeden Bayramoğlu şöyle devam etti:"Bu süreçte evlerine kapanan insanlar balkonlarında vakit geçirmek için çiçekçi mekanlarına adeta hücum ediyorlar. Yani işlerimiz biraz güzel. Şimdi bütün işletmeler kapandığı için her yere gidilmediği için insanlar bir şeylerle uğraşmak zorundalar. Biz de bu konuda bayağı bir yoğunluk yaşıyoruz."Bu dönem çiçek dikme zamanıÇiçeklerin insanları dinlendirdiğini ifade eden Bayramoğlu, "Çiçekler sinir stresi azaltma konusunda gerçekten çok güzel. Yani bu günlerde bir şeylerle uğraşmak lazım. İnsanlar balkonlarında bahçelerinde çiçek dikiyorlar, çiçek ekiyorlar. Bu dönem tam mevsimsel olarak da bitki dikme zamanı" dedi.100 liraya balkon süslenirBalkonunu süslemek isteyen bir vatandaşın öyle yüksek paralar harcamak zorunda olmadığını aktaran Bayramoğlu; "Kişi 1-2 tane saksı alsa 15'er TL'den 30 lira. İçine çiçeğini diktirse yani ortalama balkonu 100 TL'ye çok güzel bir şekilde süsleyebilir. Çiçek sektöründe son 5-6 yıldır fiyat artışı yok. Fiyatlar hep aynı dengede gidiyor" dedi.İlgi her geçen yıl artıyorÇiçeğe olan ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Bayramoğlu: "Her yıl zaman geçtikçe ilgi artarak devam ediyor. 20 yıl önce ile şimdiki işletmemizin arasında da ciddi farklar var. İnsanlar eskiden bu kadar ilgi göstermiyordu şuanda peyzaj ve çiçek işi Afyon'da her yıl artarak devam ediyor. Afyon'da ilgi çok iyi durumda. Biz çiçeği seven insanları sever anlayışıyla insanlara hizmet vermeyi en güzel şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.Fide satışları da artış gösterdiSebze fidelerinin satışlarında da artış yaşandığının altını çizen Bayramoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu arada sebze fidelerinde de satışlar arttı. Domates, biber, patlıcan gibi fidelerin satışları arttı. Ne kadar salgın döneminde olsak da üretim devam ediyor. Ülke olarak yaşayabilmemiz içi ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için bu üretimi yapmamız lazım."Öte yandan Bayramoğlu, biran önce salgın döneminden Türkiye'nin kurtulmasını diledi. - AFYONKARAHİSAR