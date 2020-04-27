Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Covid-19 salgını çiçeklere olan ilgiyi artırdı

Afyonkarahisar'da yeni tip (Covid-19) Korona virüsü tedbirleri kapsamında yetkililerin 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar evlerinin balkonunda çiçek yetiştirmeye yöneldi.

27.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:57
Covid-19 salgını çiçeklere olan ilgiyi artırdı
Afyonkarahisar'da yeni tip (Covid-19) Korona virüsü tedbirleri kapsamında yetkililerin 'Evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar evlerinin balkonunda çiçek yetiştirmeye yöneldi.

Afyonkarahisar'da baharın gelmesiyle birlikte ve yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yetkililerin 'Evde kal çağrısına uyan vatandaşlar boş vakitlerini geçirebilmek için farklı uğraşlar içine girdi. Bu çerçevede baharın yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar evinin balkonunda çiçek yetiştirmeye başladı. Çiçek satışlarında normal dönemlere göre ciddi derece artış olduğunu ifade çiçekçiler, bu dönemde hiç yaşamadıkları kadar yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Yoğun günler geçiriyoruz

Yıllardır çiçek, fidan ve peyzaj işiyle uğraşan Selahattin Bayramoğlu, salgın nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını bu kapsamda da işlerinin ciddi derecede arttığını söyledi. Evlerine kapanan kişilerin özellikle çiçek yetiştirmeye yöneldiğini kaydeden Bayramoğlu şöyle devam etti:

"Bu süreçte evlerine kapanan insanlar balkonlarında vakit geçirmek için çiçekçi mekanlarına adeta hücum ediyorlar. Yani işlerimiz biraz güzel. Şimdi bütün işletmeler kapandığı için her yere gidilmediği için insanlar bir şeylerle uğraşmak zorundalar. Biz de bu konuda bayağı bir yoğunluk yaşıyoruz."

Bu dönem çiçek dikme zamanı

Çiçeklerin insanları dinlendirdiğini ifade eden Bayramoğlu, "Çiçekler sinir stresi azaltma konusunda gerçekten çok güzel. Yani bu günlerde bir şeylerle uğraşmak lazım. İnsanlar balkonlarında bahçelerinde çiçek dikiyorlar, çiçek ekiyorlar. Bu dönem tam mevsimsel olarak da bitki dikme zamanı" dedi.

100 liraya balkon süslenir

Balkonunu süslemek isteyen bir vatandaşın öyle yüksek paralar harcamak zorunda olmadığını aktaran Bayramoğlu; "Kişi 1-2 tane saksı alsa 15'er TL'den 30 lira. İçine çiçeğini diktirse yani ortalama balkonu 100 TL'ye çok güzel bir şekilde süsleyebilir. Çiçek sektöründe son 5-6 yıldır fiyat artışı yok. Fiyatlar hep aynı dengede gidiyor" dedi.

İlgi her geçen yıl artıyor

Çiçeğe olan ilginin her geçen yıl arttığını aktaran Bayramoğlu: "Her yıl zaman geçtikçe ilgi artarak devam ediyor. 20 yıl önce ile şimdiki işletmemizin arasında da ciddi farklar var. İnsanlar eskiden bu kadar ilgi göstermiyordu şuanda peyzaj ve çiçek işi Afyon'da her yıl artarak devam ediyor. Afyon'da ilgi çok iyi durumda. Biz çiçeği seven insanları sever anlayışıyla insanlara hizmet vermeyi en güzel şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Fide satışları da artış gösterdi

Sebze fidelerinin satışlarında da artış yaşandığının altını çizen Bayramoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu arada sebze fidelerinde de satışlar arttı. Domates, biber, patlıcan gibi fidelerin satışları arttı. Ne kadar salgın döneminde olsak da üretim devam ediyor. Ülke olarak yaşayabilmemiz içi ihtiyaçlarımızı giderebilmemiz için bu üretimi yapmamız lazım."

Öte yandan Bayramoğlu, biran önce salgın döneminden Türkiye'nin kurtulmasını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Afyon, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Haberler
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Haberler››Güncel››Covid-19 salgını çiçeklere olan ilgiyi artırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:06: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı - Haber 01:02: Peru ve Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor - Haber 00:59: Vezirköprü genelindeki karantina uygulaması sona erdi - Haber 00:59: ŞANLIURFA Siverek'te 4 kişinin yaralandığı koyun otlatma kavgasına karışanlara 'sosyal mesafe?... - Haber 00:54: Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da sessizlik hakim - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:52: Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış - Magazin 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin