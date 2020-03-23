Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Teknoloji ››COVID-19 Salgını ile Mücadele için Robot Geliştirildi - Haberler

COVID-19 Salgını ile Mücadele için Robot Geliştirildi

Çin merkezli Fly Dragon şirketi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için bir robot geliştirdi.

23.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:34
COVID-19 Salgını ile Mücadele için Robot Geliştirildi
Çin merkezli Fly Dragon şirketi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele için bir robot geliştirdi. Robotun ilaçlama yapan insanlara verilebilecek zararın önüne geçmek ve karantina bölgelerinde uzaktan ilaçlama yapmak amacıyla geliştirildiği belirtildi.

Fly Dragon Havacılık Teknolojileri Kurucu Ortağı Jason Wen yaptığı açıklamada, "İlaçlamalar insanlar tarafından püskürtücülerle yapılıyor ve ilaçlamada kullanılan maddeler güçlü asitler içeriyor. Bu maddelerin ilaçlama yapan kişinin sağlığına zarar verme ihtimali bulunuyor" dedi.

COVID-19 salgını robotu

Wen, "Robotumuz, halka açık alanlarda ilaçlama yapmaya imkân sağlıyor ve tüm sıvı ilaçları püskürtebiliyor. 1 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebilen robot, karantina alanlarına uzaktan etkili müdahale etme imkânı sağlıyor. İnsanla yapılan ilaçlamalarda 5-10 litre arasında ilaç taşınabilirken, salgın karşıtı robot 50 litreye kadar ilacı taşıyabiliyor ve saatte 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Robotun teknik özelliklerini anlatan Wen, "İnsanla yapılan ilaçlamalarda 1-2 metre mesafeden ilaçlama yapılırken, salgın karşıtı robot 10 metre uzaklıktan ilaçlama yapabiliyor. Saatte 3 km hızla hareket edebilen robot, insanla yapılan ilaçlamalara göre yaklaşık 3 kat etkili sonuç sağlıyor.

İlaçlardaki zararlı maddelerle teması önleyerek yaralanmaların ve olumsuz durumlarında önüne geçen robotumuzun, 80 cm genişliği ve 1 metre yüksekliği bulunuyor. 200 kilogram ağırlığa sahip olan robotun tam şarj kapasitesiyle aralıksız 1,5 saat ilaçlama yapabiliyor" şeklinde konuştu.

"Robotla İlgili Tüm Dünyadan Yoğun Bir İlgi Gördük"

Robotun 5865 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirten Wen, "Çin'in Çengdu şehrinde bulunan merkezimizde, yüzlerce inovatif geliştiriciyle ve küresel satış ağımızla hizmet veriyoruz. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında böyle bir ürünü geliştirerek satışa sunduk.

Çin'de 100 üniteden fazla satış gerçekleştirdik ve satışlarımızı dünyanın her yerine yapma kararı aldık. Bu karar sonrası salgın karşıtı robotla ilgili tüm dünyadan yoğun bir ilgi gördük. Uluslararası müşterilerimizden robotumuzla ilgili çok sayıda bilgi talebi alıyoruz" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

Oturacak bank, açık kahvehane bulamayınca evlerine döndüler - Haberler İçişleri Bakanlığı: "Asılsız korona virüs paylaşımları ve terör propagandası yapan bin 748 hesap... - Haberler Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlılar için görev başında - Haberler Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi - Haberler Şehirleri birbirine bağlayan kavşak boş kaldı - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Loading