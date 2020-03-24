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Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapananların sayısı 2 milyara yaklaştı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 380 bini, bu virüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçerken, salgının yayılmaması için evlerinde kapatılanların sayısı ise 1,8 milyarı aştı.

24.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:01
Covid-19 salgını nedeniyle evlerine kapananların sayısı 2 milyara yaklaştı

Dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları 380 bini, bu virüsten ölenlerin sayısı 16 bini geçerken, salgının yayılmaması için evlerinde kapatılanların sayısı ise 1,8 milyarı aştı.


Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere, bütün şüpheli vakaların mutlaka testten geçirilmesi çağrısında bulundu.

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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya

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