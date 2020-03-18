Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen büyük ulusal ve uluslararası organizasyonlar
Dünya genelinde tek tek birçok ulusal ve uluslararası büyük organizasyon koronavirüs/Covid-19 salgını nedeniyle erteleniyor veya iptal ediliyor. İşte bu ticari, sportif, kültürel ve siyasi organizasyonlardan en önemlileri...
18.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:43
Dünya genelinde tek tek birçok ulusal ve uluslararası büyük organizasyon koronavirüs/Covid-19 salgını nedeniyle erteleniyor veya iptal ediliyor.
İşte bu ticari, sportif, kültürel ve siyasi organizasyonlardan en önemlileri Açıklaması
İşte bu ticari, sportif, kültürel ve siyasi organizasyonlardan en önemlileri Açıklaması
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya
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