Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen veya ertelenen büyük ulusal ve uluslararası organizasyonlar

Dünya genelinde tek tek birçok ulusal ve uluslararası büyük organizasyon koronavirüs/Covid-19 salgını nedeniyle erteleniyor veya iptal ediliyor.İşte bu ticari, sportif, kültürel ve siyasi organizasyonlardan en önemlileri Açıklaması

Kaynak: Euronews.com