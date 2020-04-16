Covid-19 salgını sonrası Çin'in Vuhan kentindeki pazarlar ne durumda?
Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentini aylardır evinde tutan tecrit uygulaması 8 Nisan'da sona erdi. Kentin pazarları şimdi müşterisizlik nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor.
16.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:57
Çin hükümeti Covid-19 salgınıyla birlikte vahşi hayvan satışını yasakladı ancak yine de pazarların yeniden açılmaya başlaması uluslararası kamuoyunda oldukça eleştirildi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya