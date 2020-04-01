Covid-19 salgınında boşalan sokaklar hayvanlara kaldı
İngiltere’nin Kuzey Galler bölgesindeki Llandudno kasabasında, Covid 19 salgını yüzünden vatandaşlar kendilerini evlerine kapatırken, sokaklarda özgür bir şekilde gezinen keçi sürüsü ilginç görüntülere sahne oldu.
01.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:29
İngiltere 'nin Kuzey Galler bölgesindeki Llandudno kasabasında, Covid-19 salgını yüzünden vatandaşlar kendilerini evlerine kapatırken, sokaklarda özgür bir şekilde gezinen keçi sürüsü ilginç görüntülere sahne oldu.
Sokaklarda diledikleri gibi dolaşan keçi sürüsünün görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
Sokaklarda diledikleri gibi dolaşan keçi sürüsünün görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Galler, Dünya