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Covid-19 salgınında boşalan sokaklar hayvanlara kaldı

İngiltere'nin Kuzey Galler bölgesindeki Llandudno kasabasında, Covid 19 salgını yüzünden vatandaşlar kendilerini evlerine kapatırken, sokaklarda özgür bir şekilde gezinen keçi sürüsü ilginç görüntülere sahne oldu.

01.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:33
İngiltere 'nin Kuzey Galler bölgesindeki Llandudno kasabasında, Covid 19 salgını yüzünden vatandaşlar kendilerini evlerine kapatırken, sokaklarda özgür bir şekilde gezinen keçi sürüsü ilginç görüntülere sahne oldu.View on euronews Covid-19 salgınında boşalan sokaklar hayvanlara kaldı

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Galler, Dünya
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