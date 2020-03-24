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Covid-19 Salgınında Kaç Kişi İyileşti? İşte Veriler!

Covid-19 salgını hızlı bir şekilde sürerken sosyal medya kullanıcıları ağırlıklı olarak ölümleri ön plana çıkartıyor.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Covid-19 Salgınında Kaç Kişi İyileşti? İşte Veriler!
Covid-19 salgını hızlı bir şekilde sürerken sosyal medya kullanıcıları ağırlıklı olarak ölümleri ön plana çıkartıyor. Peki Covid-19 salgınında bugüne kadar kaç kişi iyileşti? Sizler için yayınlanan verilerden derledik!

Son Durum Ne?

24 Mart 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 salgını ile enfekte olan ve belirlenebilmiş toplam 391,947 vaka ve 17,136 ölüm bulunuyor. Buna ek olarak sonuçlanmış vakalardan (ölüm ya da kurtulma) 102,843 kişi iyileşmiş durumda.

Aktif durumda süren vaka sayısı 271,968 kişi olarak belirtilmekte. Bu vakaların yüzde 96 oranındaki kısmı süreci hafif olarak geçiriyorken yüzde 4 oranındaki kısmında durum ciddi ya da kritik olarak açıklanmış durumda.

Tabii burada enfekte olan kişiler arasında büyük bir kesimin süreci semptomsuz ya da hafif atlattığını göz önüne alırsak aslında bilinmeyen pek çok vaka bulunuyor. Bunu belirtmemizin amacı ise bu bilinmeyen kesimin aslında vaka ölüm oranını ciddi bir şekilde düşürüyor olması anlamına geliyor.

Ülkemize göz atarsak 1,529 vaka ve 37 ölüm bulunuyor. Aktif olarak bulunan vaka sayısı ise 1,492 kişi olarak biliniyor. Bu noktada vakaların daha yavaş yayılımına yol açabilmek adına hepinizi kişisel tedbirleri almaya davet ediyoruz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Koronavirüs, Teknoloji

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