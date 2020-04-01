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Covid-19 salgınının en acı sorusu: İki hasta bir solunum cihazı, hangisi öncelikli?

Yeni tip koronavirüs, sağlık çalışanlarının "Din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime" diyerek ettiği Hipokrat Yemini'ni askıya aldıran durumlar doğurdu. Savaş döneminde uygulanan triyaj yeniden konuşuluyor.

01.04.2020 07:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 07:14
Covid-19 salgınının en acı sorusu: İki hasta bir solunum cihazı, hangisi öncelikli?
Astım hastası bir hemşire, kanser tedavisi gören bir büyükbaba veya kimsesi olmayan bir evsiz... Üçü de Covid-19'a yakalanmış, nefes almakta zorlanıyor ve solunum cihazına bağlanmaları gerekiyor. Peki, yeterli sayıda cihazın olmaması halinde tedavi önceliği kime verilecek?

Kimi sağlık çalışanı bu korkunç senaryo ile yüzleşmekten endişe ederken, kimileri ise kendini çoktan bu durumun ortasında buldu. Virüsün en fazla can aldığı İtalya'da, yoğun bakım ünitelerinin yetersizliğinden dolayı hasta seçmek zorunda kaldıklarını gözyaşı akıta akıta anlatan doktorları tüm dünya dinledi. İspanya'da bakımevi çalışanlarının hastalığa yakalanmaktan korkup yaşlıları ölüme terk etmesi tüyleri ürpertti.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Covid-19 salgınının en acı sorusu: İki hasta bir solunum cihazı, hangisi öncelikli? - Haberler

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