Covid-19 salgınının merkezi Hubei'nin 14 şehrinde 12 gündür yeni vaka yok

İl Sağlık Komisyonu'ndan verilen bilgiye göre, Hubei 'ye bağlı 17 şehrin 14'ünde 12 gündür yeni Covid-19 vakası yaşanmadı. Çarşamba günü kayıtlarına göre salgının en çok etkilediği Wuhan kentinde 131 yeni vaka bildirildi, Ezhou ve Huangshi şehirlerindeki vaka sayısı da bir ve iki oldu.

21 Şubat'ta Yichang, Hubei'de sıfır yeni teyit edilen vakaya ulaşan ilk şehir oldu. Shennongjia Orman Bölgesi ve Xianning şehri, eyaletteki tüm şehirler arasındaki en uzun çizgi olan 12 gündür herhangi bir yeni enfeksiyon bildirmedi. Bu arada, iyileşme sonrası taburcu edilen hastalar, son günlerde eyaletin yeni enfeksiyonlarından çok daha fazla oldu. Çarşamba günü Hubei'nin genelinde 1.923 hasta taburcu edildi. 21 Şubat'ta hastanelerde tedavi gören hasta sayısı da 41 bin 36'dan 20 bin 765'e düştü.

Sağlık komisyonu, Hubei'nin geçici hastaneleri yavaş yavaş kapatacağını ve durumların iyileşmesi için belirlenen hastane sayısını azaltarak katı önleme ve kontrol önlemlerini koruyacağını söyledi.