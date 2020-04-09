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Covid-19 Sanıldığından Çok Daha Bulaşıcı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir çalışma endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.

'Çok Daha Bulaşıcı'

Covid-19 ile ilgili çalışmalar, enfekte olan bir kişinin hastalığı 2 ya da 3 kişiye daha yaydığını işaret ediyordu.

09.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:51
Covid-19 Sanıldığından Çok Daha Bulaşıcı
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir çalışma endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.

'Çok Daha Bulaşıcı'

Covid-19 ile ilgili çalışmalar, enfekte olan bir kişinin hastalığı 2 ya da 3 kişiye daha yaydığını işaret ediyordu. CDC tarafından yapılan yeni bir araştırma bunun 2 ya da 3 kişi ile sınırlı kalmadığını, 5 veya 6 kişi olabileceğini gösteriyor.

R0 olarak bilinen bu değer R Naught olarak telaffuz ediliyor ve bir hastalıkla enfekte olan kişinin bu hastalığı ortalama kaç kişiye yaydığını belirtiyor. Tabii bunun önlemler öncesi hesaplamaları kapsadığını vurgulayalım. Önceki tahminler doğrultusunda (R0) = 2.2 - 2.7 arasında ölçülmüştü. Yeni araştırmalarda ise (R0) = 5.7 olarak ölçüldü.

Yeni değer, önceki değerin yaklaşık iki katıdır ve bu da pandeminin yayılımının engellenmesini zorlaştırabilir.

"Neyse ki Mart 2020 döneminde Çin'de ve Güney Kore'de onaylanan vaka sayısında bir düşüş yaşandı. Benzer şekilde Tayvan, Hong Kong ve Singapur'da da vakalar istikrarlı bir şekilde düşmeye başladı. Bu da virüsün yayılmasının erken ve uygun önlemlerle engellenebileceği yönünde kuvvetli bir gösterge."

Ayrıca çalışmanın devamında sürü bağışıklığına ulaşıp bulaşmanın durdurulması için nüfusun en az yüzde 82 oranındaki kısmının aşılama ya da enfeksiyon yolu ile bağışıklık kazanması gerektiği de belirtildi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teknoloji
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