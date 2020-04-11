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Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi

Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi tamamlanan 12 Cezayir vatandaşı taburcu edilerek, ülkelerine gitmek üzere İstanbul'a gönderildi.

11.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:23
Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi
Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi tamamlanan 12 Cezayir vatandaşı taburcu edilerek, ülkelerine gitmek üzere İstanbul 'a gönderildi.

Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerin hava sahalarını kapatmalarından dolayı 26 Mart'ta İstanbul'dan Karabük 'e getirilerek misafir edilen bin 725 Cezayir vatandaşından 12'sinde Korona Virüs (Covid-19) tespit edilmişti. 13 gün boyunca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 12 Cezayirli vatandaşın tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Taburcu edilen 12 Cezayir vatandaşı İl Göç Müdürü Osman Dokaç'ın gözetiminde otobüse yerleştirilerek, ülkelerine gitmek üzere polis nezaretinde İstanbul'a gönderildi.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'ta Karabük'te misafir edilen bin 713 Cezayirli ise 3 ve 4 Nisan'da Samsun ve İstanbul havalimanlarından ülkelerine gönderilmişti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Karabük, Güncel
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