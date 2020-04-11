Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi

Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi Tedavileri tamamlanan Cezayirliler ülkelerine gitmek üzere İstanbul'a gönderildi Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi tamamlanan 12 Cezayir vatandaşı taburcu edilerek, ülkelerine gitmek üzere İstanbul'a gönderildi.

11.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:47
Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi
Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi
Tedavileri tamamlanan Cezayirliler ülkelerine gitmek üzere İstanbul 'a gönderildi
KARABÜK - Korona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavisi tamamlanan 12 Cezayir vatandaşı taburcu edilerek, ülkelerine gitmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Korona virüs salgını sebebiyle ülkelerin hava sahalarını kapatmalarından dolayı 26 Mart'ta İstanbul'dan Karabük'e getirilerek misafir edilen bin 725 Cezayir vatandaşından 12'sinde Korona Virüs (Covid-19) tespit edilmişti. 13 gün boyunca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 12 Cezayirli vatandaşın tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Taburcu edilen 12 Cezayir vatandaşı İl Göç Müdürü Osman Dokaç'ın gözetiminde otobüse yerleştirilerek, ülkelerine gitmek üzere polis nezaretinde İstanbul'a gönderildi.
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'ta Karabük'te misafir edilen bin 713 Cezayirli ise 3 ve 4 Nisan'da Samsun ve İstanbul havalimanlarından ülkelerine gönderilmişti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Cezayir, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Haberler ›› genel ››Covid-19 tedavileri tamamlanan 12 Cezayirli taburcu edildi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 18:21: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler 18:20: Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik