Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Covid-19 Tedbirlerini İçeren Torba Yasa Meclisten Geçti!

Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararları içeren torba yasa geçtiğimiz saatlerde meclisten geçti.

16.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:53
Covid-19 Tedbirlerini İçeren Torba Yasa Meclisten Geçti!
Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararları içeren torba yasa geçtiğimiz saatlerde meclisten geçti. COVID-19 torba yasa hangi maddeleri içeriyor? değişikliklerde neler var?

COVID-19 Torba Yasa Hangi Maddeleri İçeriyor?

Covid-19 kapsamında alınan önlemler ve kararlar geçtiğimiz saatlerde daha geniş bir yapıya büründü. TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşan düzenleme işten çıkartmalardan borçlara, ödeneklerden faturalara kadar bazı önemli maddeleri beraberinde getiriyor.

Buna göre düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işten çıkartmalar üç ay için yasaklandı. İşverenler bu süreçte çalışanı kısmen ya da tamamen ücretsiz izne çıkartabilme hakkına sahip. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılan çalışanlara aylık 1,177 TL nakit desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanı, bu maddenin süresini uzatabilme hakkına sahip.

Buna ek olarak konutların ve faaliyeti duran iş yerlerinin su faturası borçları herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulaması olmadan üç ay süre ile ertelenebilecek. Faturalar, ertelenen süre kadar eşit taksitler halinde tahsil edilecek.

Sermaye şirketleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar net dönem karının azami yüzde 25 oranındaki kısmını dağıtabilecek. Buna ek olarak şirketlerin pek çok vergi istisnası, sorumluluğu ve yükümlülüğü de ertelenecek.

COVID-19 torba yasası sosyal medya değişiklikleri

Düzenlemenin taslak halinde sosyal medya platformlarına yönelik sıkı denetleme ve bilgilerin ülkemiz sınırlarında tutulmasının zorunluluğuna yönelik bazı maddeler de yer alıyor ve buna uymayan platformlara yüzde 95 oranında erişim engeli getirilmesi öngörülüyordu. Yasa haline gelen düzenlemede ise bu maddelere yer verilmedi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Torba Kanun, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Haberler ›› Teknoloji ››Covid-19 Tedbirlerini İçeren Torba Yasa Meclisten Geçti! - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

16:42: Kırşehir Valiliğinden "cezaevi şantiyesinde karantina süreci" açıklaması - Haberler 16:28: Manisa'da bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Haberler 16:28: Başkent'te vidanjör 6 otomobili biçti - Haberler 16:28: 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:26: Baba ile oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış