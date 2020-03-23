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Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir?

Dünyanın salgın sonrasında hem siyasi hem de ekonomik olarak yeni bir hal alacağı konusunda kimsenin şüphesi yok. Peki Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO’nun rolü ne olabilir?

23.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:31
Covid-19 tek kutuplu küresel sistemin sonu mu? Yeni düzende NATO'nun rolü ne olabilir?
Yazar: Mehmet Cem Demirci - Deniz güvenliği uzmanı

Tüm dünya koronavirüs ile nasıl mücadele edileceğini bulmaya çalışıyor. Virüsün yayılma hızı artıkça yaşanan kaygı seviyesi de yükseliyor. Almanya Şansölyesi Merkel'in de ifade ettiği gibi, insanlık II. Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük felaketle yüzleşiyor. Virüsün yayılma hızını engellemek için sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Demokratik rejimler virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almamakla itham ediliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Angela Merkel, Cem Demirci, Euronews, Almanya, Dünya

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