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Covid-19 test merkezi açıldı - NEW

ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sürücülere yönelik yeni bir test merkezi daha kuruldu.

19.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:19
ABD'nin New York kentinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sürücülere yönelik yeni bir test merkezi daha kuruldu. Bear Dağı bölgesindeki merkezde sürücülere test yapıldı.
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Covid-19 test merkezi açıldı - NEW

Kaynak: AA

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Covid-19 test merkezi açıldı - NEW
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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