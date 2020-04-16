Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

'Covid-19' testi negatife dönen ilçe sağlık müdürü, yeni sonucu bekliyor

BURSA'da, 'Covid-19' testi pozitif çıkan Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem'in 1 gün sonra yapılan testinin sonucu negatif geldi.

16.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:47
'Covid-19' testi negatife dönen ilçe sağlık müdürü, yeni sonucu bekliyor

BURSA'da, 'Covid-19' testi pozitif çıkan Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem'in 1 gün sonra yapılan testinin sonucu negatif geldi. Ev karantinasında bulunan Çiğdem, son testin sonucunu bekliyor.

Bursa 'da, koronavirüs salgınının ardından tüm mesaisini Karacabey Sağlık Müdürlüğü'nde geçiren ve çalışmaları yakından takip eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, tedbir amaçlı 'Covid-19' testi yaptırdı. Çiğdem, 9 Nisan'da test sonucu pozitif çıkınca Karacabey Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Volkan Çiğdem'in 10 Nisan'da ise ikinci 'Covid-19' test sonucu negatif geldi. Hastaneden ev karantinasına geçen İlçe Sağlık Müdürü Çiğdem'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ve üçüncü testin sonucunun beklendiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karacabey, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››'Covid-19' testi negatife dönen ilçe sağlık müdürü, yeni sonucu bekliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:10: Eskişehir'de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı - Haber 15:10: Başkan Topaloğlu, Kuzdere Kapalı Pazar Yerini inceledi - Haber 15:10: Manisa'da yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haber 15:10: Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yol ortasında kolbastı oynadılar - Haber 15:09: Kahraman itfaiyeci kurtardığı köpeklerle bir araya geldi - Haber 14:42: Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor