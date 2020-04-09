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Covid-19 testinde kullanılan eküvyon çubukları böyle sterilize ediliyor

Covid-19 salgını teşhisinde kullanılan test eküvyonlarının sterilizasyon işlemlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerçekleştiriyor.

09.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:05
Covid-19 testinde kullanılan eküvyon çubukları böyle sterilize ediliyor
Covid-19 salgını teşhisinde kullanılan test eküvyonlarının sterilizasyon işlemlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerçekleştiriyor. Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin gama ışınıyla dezenfekte edildiği merkezde çalışmalar 7 gün 24 saat boyunca aralıksız sürüyor.
Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) stratejik bir rol üstleniyor. Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin sterilizasyon görevini üstelenen Ankara 'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. El değmeden gerçekleştirilen sterilizasyon işlemlerinde gama ışını kullanılıyor. Türkiye'de bu işlemleri yapan iki merkezden biri olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gama Işınlama Tesisi, günde 20 metreküp ürünün sterilizasyonu gerçekleştirilebiliyor.
Farklı birçok ürünün sterilizasyonunun yapıldığı tesiste son dönemde Covid-19 ile mücadele kapsamında tek kullanımlık tıbbi malzemelerin ışınlanmasına ağırlık verildi. Ürünlerin kontrol edilen düzeylerde iyonize edici radyasyona tabi tutulmasıyla gerçekleştirilen sterilizasyon işlemi, diğer sterilizasyon işlemlerine göre birçok alternatif sunuyor. Sterilizasyon işlemi gerçekleştirilen ürünler hemen kullanıma hazır hale getirilirken, bu ışınlama yöntemiyle güvenilir ve hızlı sonuçlar elde ediliyor.
Tesisteki çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Gama Işınlama Tesisi sorumlusu Zati Ünal, "Burada tıbbi malzeme üreticileri ürünlerini bize getirirler, o kutuları açmadan ışınlama kutusu dediğimiz alüminyum kutuların içine yerleştiririz. Taşıma sistemi yardımıyla ışınlama odasına alırız. Orada daha önceden belirlenmiş sürelerde tutulur. Işınlama kaynağı etrafından dolaştırılarak belli dozlarda ışınlanmış olurlar. Bugün 10 bin gray doz vermek için 9 saat ışınlama yapılmakta. Şu anda yoğunluk söz konusu. Öncelikli olarak tek kullanımlık tıbbi malzemelere öncelik vermekteyiz. Tesis, 7 gün 24 saat çalışan bir tesis. Eküvyon çubuğu var elimizde, bunların dezenfeksiyonunu sağlayacağız. Öncelikli olarak bu yöntemde karantina süresi söz konusu değildir. İşlemden geçirildikten hemen sonra kullanılabilir. Yıllardır dünyada çok yaygın kullanılan bir sistem. Yaklaşık 10 bin gray dozu 20 metreküp ürün ışınlayabiliyoruz bu merkezde" dedi.
(Hülya Keklik - Erdinç Türkcan - Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Ticaret Odası, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel
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