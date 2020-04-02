Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Covid-19: Törenler yasaklandı, salgında ölen çiftin yakınları cenazeyi uzaktan canlı yayında izledi

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi. Genç kadın, orada olamayan diğer aile fertleri için cep telefonundan canlı yayın yaptı.

02.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:01
Covid-19: Törenler yasaklandı, salgında ölen çiftin yakınları cenazeyi uzaktan canlı yayında izledi
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya 'da hayatını kaybedenler cenaze törenleri düzenlenmeden, görevlilerce toprağa veriliyor ya da yakılıyor. Yakınları ise bu süreçte hastaların yanında olamıyor, vefat edenlerle vedalaşamıyor.

Salgının daha az görüldüğü küçük yerleşim birimlerinde ise önlemler dolayısıyla aileden sadece bir ya da bir kaç kişinin cenazede bulunmasına izin veriliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, İspanya, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Covid-19: Törenler yasaklandı, salgında ölen çiftin yakınları cenazeyi uzaktan canlı yayında izledi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haberler
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi Haberler
Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haberler
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi Haberler
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol savaşı ilk iflası getirdi
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri Haberler
Koronavirüs sözcüğünü kullanmak yasak! Dünyadan ilginç korona önlemleri

Son Dakika Dünya Haberleri

14:49: Çeky'lı bakana koronavirüs cezası - Haberler 14:48: ESOGÜ'de sağlık çalışanları için yüz siperliği üretimi - Haberler 14:48: Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı hasta, yaşlı ve engellilerin yanında - Haberler 14:47: Bakan Dönmez'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan enerji sektörüne teşekkür - Haberler 14:46: Ümraniye'de pazarların giriş çıkışları bariyerlerle ayrıldı - Haberler 14:32: Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi - Haberler 14:25: Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor - Haberler 14:15: İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık - Haberler 14:04: Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma - Haberler 13:24: İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak