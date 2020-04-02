Covid-19: Törenler yasaklandı, salgında ölen çiftin yakınları cenazeyi uzaktan canlı yayında izledi
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi.
02.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:24
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İspanyol çift törensiz toprağa verilirken cenazeye tüm aileyi temsilen sadece torunları katılabildi. Genç kadın, orada olamayan diğer aile fertleri için cep telefonundan canlı yayın yaptı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Koronavirüs, Genç, Dünya