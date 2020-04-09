'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na tarımsal destek

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı enstitülerde çalışan araştırmacıların, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kurduğu 'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na tıbbi ve aromatik bitkiler konusuyla ilgili gelen projeleri inceleyerek, ıslah ve agronomi gibi konularda destek sağladığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce TÜBİTAK'ın sanal ortamda koranavirüse karşı araştırma ekosistemini bir araya getirmek ve yararlı bilgilerin paylaşılması amacıyla kurduğu 'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na (https://covid19.tubitak.gov.tr) tarımsal konularda destek veriliyor. Bu kapsamda, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışan 15 araştırma enstitü müdürlüğündeki araştırmacılar, portal üzerinden gelen, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili öneri, fikir ve proje konularını inceliyor, olası tıbbi ve aromatik bitkilerde ıslah, agronomi, kalite ve kültüre alma, içerik analizi konularında taleplere yardımcı oluyor. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin alternatif tıptaki kullanım alanları konusunda sorulan sorular da yine araştırmacılar tarafından cevaplandırılıyor. ?

Kaynak: DHA