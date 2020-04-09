Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na tarımsal destek

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı enstitülerde çalışan araştırmacıların, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kurduğu 'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na tıbbi ve aromatik bitkiler konusuyla ilgili gelen projeleri inceleyerek, ıslah ve agronomi gibi konularda destek...

09.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:11
'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na tarımsal destek

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı enstitülerde çalışan araştırmacıların, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kurduğu 'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na tıbbi ve aromatik bitkiler konusuyla ilgili gelen projeleri inceleyerek, ıslah ve agronomi gibi konularda destek sağladığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce TÜBİTAK'ın sanal ortamda koranavirüse karşı araştırma ekosistemini bir araya getirmek ve yararlı bilgilerin paylaşılması amacıyla kurduğu 'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na (https://covid19.tubitak.gov.tr) tarımsal konularda destek veriliyor. Bu kapsamda, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışan 15 araştırma enstitü müdürlüğündeki araştırmacılar, portal üzerinden gelen, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili öneri, fikir ve proje konularını inceliyor, olası tıbbi ve aromatik bitkilerde ıslah, agronomi, kalite ve kültüre alma, içerik analizi konularında taleplere yardımcı oluyor. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerin alternatif tıptaki kullanım alanları konusunda sorulan sorular da yine araştırmacılar tarafından cevaplandırılıyor. ?


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na tarımsal destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
İşte İstanbul’da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler Haberler
İşte İstanbul'da koronavirüs salgını riskinin en az olduğu ilçeler
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Plastik eldivenler virüsten koruyor mu? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı Haberler
Çalışmasını canlı yayınladığı iş makinesi ile duvar arasında sıkıştı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:26: İSTANBUL VALİLİĞİ: HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR - Haber 11:26: İstanbul Valiliği: Hakkında tahkikat başlatılmıştır - Haber 11:26: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber 11:26: Adana'da PKK/KCK şüphelisine 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Haber 11:25: Psikolog Şenel Karaman Bu korkunun gerçek hayatta bir karşılığı yok - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren genç, cezayı yedi - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı - Haber