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COVID-19'u Takip Edebilmek İçin Atık Sular İnceleniyor

Massachusetts kanalizasyonunda yapılan yeni bir araştırmaya göre atık sulardaki Koronavirüs partiküllerinin beklenenden daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edildi.

10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:51
COVID-19'u Takip Edebilmek İçin Atık Sular İnceleniyor
Massachusetts kanalizasyonunda yapılan yeni bir araştırmaya göre atık sulardaki Koronavirüs partiküllerinin beklenenden daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edildi. Bu durum teşhis edilemeyen çok daha fazla hasta olduğuna işaret ediyor.

Biobot Analytics araştırmacılarının hazırladıkları raporda ismi verilmeyen metropol bir şehrin atık su tesisinden örnekler toplandı. Araştırma sonucunda atık sularda beklenenden daha fazla virüs olduğu ancak virüsün atık sulardan insanları etkileme riski olmadığı dile getirildi.

MIT araştırmacıları, hastande yatan Koronavirüslü bir hastanın örneklerini analiz ettiler ve atık sulardaki virüs miktarının 2300 kişiyi etkilemiş olabileceğini saptadılar. Fakat ilginç olarak bölgedeki Koronavirüslü sadece 446 doğrulanmış vaka bulunuyor.

Biobot CEO'su ve araştırma görevlisi Mariana Matus, "Tahminimizin, bölgedeki teyit edilen vaka sayısından kesinlikle daha yüksek olması ilginçti" dedi ve atık su incelemelerinin, testlerin sınırlı sayıda yapılabildiği bir dönemde virüsün yayılımını izlemede kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Massachusetts, Koronavirüs, Teknoloji
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