Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

COVID-19'u Takip Etmek İçin Konum Verileri İzlenecek

COVID-19'un nasıl yayıldığını anlamak, hükümetlerin ve sağlık görevlilerinin virüsü yavaşlatmaya yardımcı olabilecek yollardan biri.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
COVID-19'u Takip Etmek İçin Konum Verileri İzlenecek
COVID-19'un nasıl yayıldığını anlamak, hükümetlerin ve sağlık görevlilerinin virüsü yavaşlatmaya yardımcı olabilecek yollardan biri. Şimdi Avrupa operatörleri insanların gizliliklerinden vazgeçmek zorunda kalabileceklerini söylüyor.

Salgınla savaşmak için birçok hükümet farklı türde izleme ve gözetim araçları kullanıyor. Örneğin Çin, insanların cep telefonlarını ve yüz tanıyan kameraları yakından izlemişti. Şimdi de AB vatandaşlarının konum verileri gözlem altına alınarak virüsün yayılımı takip edilecek.

AB operatörleri arasındaki son anlaşmaya göre, kullanıcıların konum verilerini yetkililerle paylaşmayı planladıklarını açıkladılar. Şirketler bu sayede virüsün nasıl yayıldığını daha kolay anlayabileceklerine inanıyorlar.

Avrupalı Kullanıcılar Gizlilik Sorunlarıyla Karşı Karşıya

Fakat bu anlaşma, verilerin nasıl kullanılacağı konusunda bazı gizlilik endişelerine yol açmış durumda. Avrupa Komisyonu sunduğu raporda, verilerin kullanıcı gizliliğinin korunmasına yardımcı olmak için anonimleştirileceğini belirtti.

Ayrıca kriz sona erdiğinde verilerin saklanmayacağı ve polis tarafından vatandaşların aleyhine kullanılmayacağı iddia edilerek silineceği dile getirildi.

Verileri İzleme Fikri İlk Değil

Virüsü izlemek için konum verilerini kullanma fikri ilk defa ortaya çıkmıyor. Daha önce ABD hükümetinin benzer bir plan araştırdığını ileri sürülürken. İsrail hükümeti virüsünün yayılmasını izlemek için cep telefonu verilerinin kullanımına izin vermişti.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Avrupa Birliği, Avrupa, Teknoloji

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Teknoloji ››COVID-19'u Takip Etmek İçin Konum Verileri İzlenecek - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

06:45: 27 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 27 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 27 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 27 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 06:45: 27 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Haberler 23:56: Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi - Haberler 23:48: İzmir'de bir kişi, tartıştığı ağabeyini tabancayla göğsünden vurarak öldürdü - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 13:09: Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı