Covid-19'un akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri
İlk kez 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı radyolojik görüntülerde görmek mümkün.
12.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:01
İlk kez 12 Aralık 'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı, röntgen gibi radyolojik görüntülerde görmek mümkün.
Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), virüs ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında Covid-19 hastalarının akciğerlerinin tomografi ve röntgen görüntülerini yayınladı.
Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), virüs ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında Covid-19 hastalarının akciğerlerinin tomografi ve röntgen görüntülerini yayınladı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Dünya
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