Covid-19'un Çocuklarda Çok Daha Hafif Seyretmesinin Sebebi Ne?

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ileri yaşlarda oldukça ölümcül seyredebilirken çocuklarda çok daha hafif ilerliyor. Peki bunun sebebi ne?Neden Daha Hafif?İlk zamanlarda ortaya atılan söylentiler bu virüsten çocukların ve gençlerin etkilenmediğini gösteriyordu ancak son zamanlarda bunun yanlış olduğunu gösteren çok sayıda örnekle ve araştırmayla karşılaştık. Aslında temel olarak baktığımızda koronavirüse maruz kalan çocuklar da enfekte olabilir ve bazı semptomlar gösterebilir.Buna karşın çok da belirgin bir şekilde enfekte olan çocuklarda hastalık süreci çok daha hafif semptomlar ile ilerliyor ve ölüm oranları neredeyse grip ile aynı civarlarda seyrediyor. Yani bir çocuğun gripte ölme ihtimali ne kadar fazla ise, virüsten ölme ihtimali de o kadar fazla.Çin'de yapılan araştırmalara göre 19 yaş altı nüfusun toplam vaka sayısına oranı yüzde 2 civarında. Buna karşın Amerika'da derlenen verilere göre ise bu oran yüzde 1 civarında seyrediyor.Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar bunun yetişkinlerin daha sosyal bir ortamda bulunmasından dolayı olduğunu söylüyor."Virüs ilk zamanlarda yetişkinleri etkilemiş gibi gözüküyor. Çünkü genelde seyahatlar sırasında enfekte oldular. Şimdi çoğunluğu eve döndüğüne göre yakın zamanlarda çocukların oranlarında da artış görebiliriz."Southampton Çocuk Hastanesi Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Danışmanı Sanjay PatelGenel oranlara baktığımızda çocuklar enfekte olsalar dahi çok daha hafif semptomlar yaşarlar. Yine de geçtiğimiz günlerde Londra'da 13 yaşındaki ve Belçika'da 12 yaşındaki iki çocuğun öldüğünü gördük. Bu da, riski tamamen ortadan kaldırmıyor."Bazı olası nedenler var. Virüs bir hücreye girdikten sonra orada tutunabilmek için bir reseptöre ihtiyaç duyuyor. Koronavirüs bunun için Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim II (ACE-2) kullanıyor gibi gözüküyor. Çocukların alt solunum yollarında, üst solunum yollarına göre daha az sayıda ACE-2 bulunur. Bu nedenle ağırlıklı etkilenme üst solunum yollarında gerçekleşiyor olabilir."David Hide Astım ve Alerji Araştırma Merkezi Direktörü RobertsBuna ek olarak bazı görüşler daha var. Durumu kritik olan hastalarda bağışıklık sistemi virüsle savaşabilmek için tüm gücünü kullanır ve bu durum Sitokin Salınım Sendromu ile sonuçlanabilir. Bu da bağışıklık sistemi tarafından açılan bu savaşın faydadan çok zarar getirmesi anlamına geliyor. Genellikle çoklu organ yetmezliği gibi sonuçları olur.Buna karşın bağışıklık sistemi yetişkinlerdeki kadar gelişmiş olmayan çocukların virüslerle savaşmak için sitokin fırtınası başlatmak noktasında pek de yetenekli olmadığı söylenebilir.

Kaynak: Tamindir